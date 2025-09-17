Movida pelo amor à contabilidade e pelo desejo de criar algo próprio, Janete decidiu transformar sua experiência de 25 anos na área em um negócio próprio, “a paixão por Contabilidade e o desejo de criar algo próprio foram os principais motivadores. Quero oferecer soluções inovadoras e personalizadas para atender às necessidades específicas dos meus clientes”, contou a empresária Janete Barboza.

O escritório nasce com a proposta de prestar serviços de assessoria contábil em geral para pessoas físicas, jurídicas e MEIs, incluindo abertura de empresas, declarações e demais demandas essenciais à gestão empresarial. O objetivo é claro: garantir soluções de alta qualidade que atendam de forma eficiente às necessidades específicas de cada cliente, proporcionando segurança e tranquilidade.

Recém-formada também em Gestão Pública, Janete soma ao seu vasto conhecimento prático a atualização acadêmica, o que fortalece sua credibilidade e amplia sua capacidade de oferecer soluções completas. Sua expectativa com a abertura da empresa é marcada por entusiasmo e confiança, “Estou muito animada com a abertura da minha empresa! Acredito que podemos fazer uma grande diferença no mercado, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas. Estou ansiosa para trabalhar com os meus clientes e ajudá-los a alcançar seus objetivos. É um desafio emocionante, e estou preparada para trabalhar duro para garantir o sucesso do meu negócio”, completou Janete.

Serviço

A J. Barboza Assessoria Contábil está localizado na Rua Pedro Burkowski, 905, no bairro Costeira, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8:00 ao 12:00 e das 13:00 às 18:00. Para saber mais sobre a empresa, acompanhar as novidades ou tirar dúvidas, entre em contato através do instagram @jbarbozaassessoriacontabil01 e o telefone (41) 99919-6422.

Edição n.º 1482. Maria Antônia.