Após o feriado que marcou o meio da semana, a previsão para o final de semana registra um pequeno um aumento nas temperaturas. Nesta quinta-feira (3), a máxima bate 17º. Já na sexta, o dia amanhece com 9º e alcança os 20º durante o dia. No sábado e domingo, o dia começa com 9º e chega às máximas de 19º, com céu nublado, mas sem previsão de chuva.

