A Guarda Municipal de Araucária (GMA) promove, no dia 11 de outubro, a 6ª Corrida Noturna, que nesta edição terá caráter especial, pois fará uma homenagem ao Grupamento Patrulha Maria da Penha, reconhecendo o trabalho desenvolvido na proteção de mulheres em situação de violência.

A prova terá percursos de 5 e 10 km, com largada e chegada no Parque Cachoeira, envolvendo as categorias Comunidade e Guarda Municipal – masculino e feminino, e faixas etárias que vão desde ao 14 anos até 65 ou mais.

As inscrições podem ser realizadas até 25 de setembro, ou até que seja atingido o número limite de participantes. Segundo a GMA, até o momento, 150 pessoas já realizaram suas inscrições. O 1º lote, promocional, encerra no dia 18 de agosto e, após essa data, os novos lotes terão valores com acréscimos.

A programação do evento ainda inclui shows musicais ao vivo, praça gastronômica com food trucks e seus lanches deliciosos e venda de chope, além de atividades de lazer e confraternização para toda a família.

Mais informações e inscrições da corrida estão disponíveis no site https://bit.ly/6_corrida_noturna_GMA.

Edição n.º 1478.