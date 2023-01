Já tivemos cinema em Araucária

O Cine Líder foi o único cinema que existiu em Araucária. Sua primeira instalação foi na Praça Dr. Vicente Machado atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, suas atividades tiveram início nas primeiras décadas do século XX, quando os irmãos Artur, Carlos e Bernardo Hassellmann trouxeram o equipamento de projeção da Alemanha e no prédio na praça central apresentaram a novidade na cidade. Os primeiros filmes eram mudos, acompanhados apenas por música que era ao vivo e executada pela saudosa Professora Aurora Pizzatto Fruet acompanhada pelo seu filho o também saudoso Delosmar P. Fruet. As instalações também eram utilizadas para apresentações de teatro. Na época o cinema levava o título de Cine Império, e assim permaneceu durante muitos anos. Na década de 30, já nos últimos anos, o cinema foi adquirido pelo Sr. Otavio Galize (de saudosa memória), que mais tarde alterou a razão social para Cine Lider e era uma diversão garantida e obrigatória para todos os araucarienses durante os anos que existia.







Era na Praça Dr. Vicente Machado que estava concentrada toda diversão e movimento dos finais de semana, e o Cine Lider, embora com espaço pequeno, era um lugar bastante disputado nos domingos, pois como há muito se sabe em Araucária não havia opções de passeios, e talvez naqueles tempos tenham sido os melhores para o cinema, além da novidade era o único meio de se conhecer artistas famosos do cinema. E ali ficou até os últimos anos da década de 50, quando o Sr. Otavio Galize, construiu uma nova estrutura, com um espaço maior, com dezenas de cadeiras a mais, tela grande, na Rua João Pessoa em terreno de sua propriedade, assim Araucária se orgulhava de possuir um grande cinema onde filmes grandiosos eram projetados. O Cine Líder a princípio projetava filmes apenas nos finais de semana, e nos domingos havia sessão dupla como a matinê da tarde que era indispensável e a projeção da noite, mais tarde passaram também a ter sessões nas quartas e quintas feira, mas o espaço também passou a ser utilizado para muitas outras atividades.

Apresentações de teatro, reuniões de trabalho, cultural, formaturas escolares, entrega de diplomas de todos os cursos, também foi utilizado para Posse de Prefeitos e Vereadores, e assim, até o final dos anos 70, ainda tivemos na cidade um cinema. Nos anos 70, em Curitiba vários cinemas foram inaugurados e a facilidade de ir e vir à Capital levou muitas pessoas a frequentarem os cinemas da cidade vizinha e os grandes lançamentos, deixando o cinema em Araucária cada dia mais vazio, logo teve início a abertura de novos canais de TV e a invasão dos vídeos cassetes nos lares. Agora as pessoas já não precisavam ir ao cinema para assistir novos filmes, e naturalmente já não era lucrativo manter em atividade um estabelecimento deste porte. Aqui vemos o Cine Lider ainda com seus cartazes na fachada anunciando novos filmes, foram os últimos filmes projetados na tela, logo suas atividades foram encerradas e as atividades concluídas. O Cine Lider encerrou as suas atividades, o Sr. Otavio Galize se aposentou, passou a se dedicar à outras atividades dentro da cidade, o prédio fechado no térreo, foi mais tarde reaberto pelo seu neto George que fez no local um comércio de roupas. O Sr. Galize nos deixou no final da década de 90 e o local onde já foi um cinema hoje é a Loja Paraná. Do cinema restam apenas as lembranças para quem conheceu e frequentou o local.