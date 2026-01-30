O início de um novo ano costuma vir acompanhado de planos, expectativas e a sensação de recomeço. É justamente por isso que janeiro foi escolhido como o mês do Janeiro Branco, uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre a saúde mental e o cuidado com as emoções.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada oito pessoas no mundo vive com algum transtorno relacionado à saúde mental. Ansiedade, depressão, estresse excessivo e esgotamento emocional estão entre as condições mais comuns, muitas vezes silenciosas, que afetam pessoas de todas as idades. Ainda de acordo com a OMS, o Brasil está entre os países com maior número de casos de ansiedade no mundo, um dado que reforça a importância de falar sobre o tema de forma aberta e responsável.

Apesar dos números, o assunto ainda enfrenta barreiras como preconceito, desinformação e a ideia equivocada de que cuidar da mente é sinal de fraqueza. O Janeiro Branco surge justamente para quebrar esses tabus e lembrar que sentir, falar e pedir ajuda fazem parte do processo de viver bem.

A Clínica São Vicente ressalta que pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Cuidar da saúde emocional não exige grandes mudanças, mas sim atenção diária. Algumas atitudes simples podem contribuir para uma vida mais equilibrada:

  • Reservar momentos de descanso e lazer
  • Manter uma rotina de sono adequada
  • Praticar atividades físicas ou ao ar livre
  • Evitar sobrecargas e respeitar seus próprios limites
  • Conversar sobre sentimentos com pessoas de confiança
    Reconhecer quando algo não vai bem e buscar orientação também é um passo importante. Assim como cuidamos do corpo, a mente também precisa de atenção ao longo de toda a vida, não apenas em momentos de crise.
  • O Janeiro Branco não é apenas sobre alertar, mas sobre incentivar o autocuidado, o diálogo e o acolhimento. Cada pessoa vive seus desafios de forma única, e procurar apoio é uma atitude de responsabilidade consigo mesmo.Para quem sentir a necessidade de conversar ou buscar acompanhamento, existem profissionais qualificados e preparados para oferecer suporte de forma ética e humanizada. O mais importante é saber que ninguém precisa enfrentar suas dificuldades sozinho.
    SERVIÇO
  • A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000, e o site da Clínica é o www.csv.med.br.

