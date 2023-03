Jardim Industrial ganha novo CMEI

Quase 400 crianças de zero a cinco anos do Jardim Industrial ganharam um novo centro municipal de educação infantil para chamar de seu. A obra foi entregue à comunidade na última segunda-feira, 6 de março.

Com investimento na casa dos R$ 3 milhões, o novo CMEI está localizado no coração do Capela Velha, bem na rua Gralha Azul, 600. A inauguração da obra contou com a presença de secretários municipais, membros do Ministério Público e vereadores, além da comunidade local.

Projetado pela equipe de engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), o novo CMEI é três vezes maior do que aquele que atendia a comunidade até então. A estrutura tem 10 salas de aula, sala dos professores, refeitório, sala multiuso, amplos solários, biblioteca, parquinho infantil, piso temático e quadro de pintura, sanitários acessíveis e adequados ao tamanho dos pequeninos e um grande pátio para realização de atividades com a criançada.

O novo CMEI foi batizado com o nome de Alice Montrezol Mattos, que lecionou na rede municipal de ensino por quinze anos. Professora zelosa, ela era apaixonada pela Educação. Ao longo de sua carreira, realizou estudos adicionais em Deficiência Mental no Instituto de Educação Erasmo Piloto. Essa especialização a capacitou para uma atuação inclusiva, pois planejava suas aulas com muito cuidado e sempre considerando a necessidade de cada um de seus alunos. Boa parte de sua trajetória no Município foi dedicada a alfabetização dos alunos das séries iniciais, mas também atuou em turmas da Educação Infantil.

Inauguração contou com a presença de diversas autoridades municipais.

Edição nº.1353