Jardins Palomar e Itália receberão arena do projeto “Meu Campinho”

Foto: Marco Charneski

A Prefeitura de Araucária iniciou os preparativos em terrenos no Jardim Palomar, o primeiro localizado na rua Maria Brunato Cantador, nº 860 e no campo do Jardim Itália, na rua Lírio Bonetto, n° 291, para a instalação da estrutura do projeto “Meu Campinho”. Trata-se de uma parceria entre o Município e o Estado para a implantação de um campo de futebol de grama sintética e uma quadra de basquete 3×3.

Com a parceria, o município é responsável em implantar a base necessária (que inclui a parte elétrica, água e esgoto) para que a estrutura do “Meu Campinho” possa ser colocada no local. A estrutura do campo de futebol prevê área de jogo de 18×36 metros. Nos arredores do campo haverá alambrados, arquibancadas e refletores de LED. No caso da área de jogo da quadra de basquete, as medidas são 15×11 metros.

A instalação e entrega das arenas têm prazo de 60 dias após a emissão da ordem de fornecimento, que depende da conclusão da fase de preparação do local. A Secretaria Municipal Obras já comunicou à Paraná Esporte sobre a conclusão da estrutura necessária para a implantação das arenas. Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informou que nessas novas arenas haverá escolinha esportiva para a comunidade em horários específicos. Nos demais horários, os espaços estarão disponível para a população, igual ocorre com outras arenas esportivas já instaladas no município.

Texto: PMA