Jatobá agradece empresa que patrocinou uniformes do projeto De Olho no Futuro

As equipes sub 9 e sub11 do projeto De Olho no Futuro, do Jatobá EC, estão radiantes com os novos uniformes que receberam da empresa patrocinadora Casa do Construtor. Eles inauguraram os conjuntos durante um amistoso das categorias sub9, sub11, sub13 e sub17, com as equipes do Vitória Régia, realizado recentemente no campo do clube.

“Ganhamos uniformes completos para nossas crianças, que já os estrearam com uma grande vitória nos amistosos. Somos muito gratos a Casa do Construtor por incentivar nossas crianças e também o esporte em nossa cidade”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.

Edição n. 1355