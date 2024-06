Jatobá, Costeira/III Jardins, Gapar e Tupy se preparam para estrear na Taça das Favelas

A edição 2024 da Taça das Favelas, o maior campeonato entre favelas do mundo, vai começar e os times araucarienses que irão participar da competição estão acelerando os preparativos para suas estreias. As equipes juvenis do Jatobá, Costeira/III Jardins, Gapar e Favela Tupy já realizaram as peneiras, envolvendo jovens de 14 a 17 anos, que se inscreveram pelo site da Central Única das Favelas Paraná – CUFA/PR, entidade organizadora da Taça.

O Jatobá já é veterano na competição, este ano estará na sua quarta participação apenas na categoria masculino, o Costeira/III Jardins participa pela segunda vez também apenas no masculino, o Gapar é estreante e participará nas categorias masculino e feminino e o Favela Tupy é estreante e terá apenas uma equipe masculina.

A Taça das Favelas tem cerimônia de abertura prevista para o dia 25 de junho e os times de Araucária tem seus primeiros jogos previstos para a semana seguinte, no campo do Pilarzinho. Todos os jogos serão no sistema mata-mata, ou seja, quem perder está fora da competição.

“Realizamos nossa peneira no sábado (15/06), no campo do CSU. Contamos com a participação de 50 atletas e provavelmente 22 deles serão selecionados. Este ano estamos confiantes, principalmente porque ganhamos um patrocinador de peso, a Ligga Telecom”, comentou Luiz Tavares, presidente do Jatobá.

“Nossa peneira aconteceu na quarta-feira (12) e contamos com a participação de cerca de 40 jovens. O resultado desta seleção ainda não saiu, mas estamos ansiosos para iniciar os treinamentos e fazer nossa estreia na Taça”, comentou Daniel, um dos dirigentes do Três Jardins.

“Vamos participar pela primeira vez, com dois times. Realizamos nossa peneira do feminino na quinta-feira (13), com 20 meninas, e a do masculino foi no sábado (15), com a participação de cerca de 5º meninos. Ambas aconteceram no campo do CSU, afirmou Vanderlei, um dos dirigentes do Gapar.

“Somos novatos na Taça das Favelas e estamos super empolgados com a ideia de levar nossos jovens para viver esta experiência. Realizamos nossa peneira no sábado (15), no campo do Tayrá, com a participação de cerca de 40 jovens e agora aguardamos ansiosos pela tabela de jogos, para saber quando faremos nossa estreia”, contou Raysson, responsável pelo time.

Sobre a Taça

A Taça das Favelas, organizada pela CUFA desde 2012, é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo, com mais de 100 mil jovens participantes. A competição promove a inclusão social e revela talentos para o futebol profissional. No Paraná, a primeira edição foi em 2018, com 48 equipes e mais de mil jovens. Após a suspensão em 2020 e 2021 devido à pandemia, o torneio voltou em 2022 e em 2023 com o dobro de favelas participantes.

Edição n.º 1420