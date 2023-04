Jatobá FC disputará o troféu da Copa Balsa Nova neste domingo (16)

O Jatobá Futebol Clube chegou à final da Copa Balsa Nova após uma vitória espetacular de 3X1 na semifinal contra o Real Bateias. A partida aconteceu no dia 2 de abril, no Clube Corcovado, em Balsa Nova. Os gols que levaram o time araucariense à vitória foram marcados pelos jogadores Jonas, Maicon e Tallison.

“Nossa equipe entrou em campo bem focada, dominamos o jogo do início ao fim, com muita intensidade, força de vontade e determinação. Com isso, o resultado veio. Desde já agradecemos a presença e o apoio da nossa torcida, patrocinadores, familiares, que tem nos apoiando do início ao fim”, disse Fernando César Alves dos Santos, presidente do Jatobá.

No domingo, 16 de abril, o Jatobá vai brigar pelo título de campeão da Copa contra o Flamenguinho FC. O jogo será às 13h, no Clube Corcovado, em Balsa Nova. “Com muito trabalho, chegamos a mais uma final de campeonato e esperamos fazer um bom jogo contra a forte equipe do Flamenguinho. Convidamos novamente a nossa torcida para nos apoiar e nos dar forças em busca de mais esta conquista para o clube”, convida o presidente.