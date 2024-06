Jatobá FC lamenta perda de atleta que jogava no seu Sub-15 e na Escolinha do Athletico

O Jatobá FC e todo setor esportivo de Araucária está de luto pela morte do jogador Edson Junior, o Negão, aos 14 anos de idade.

Ele faleceu na madrugada de sábado, 8 de junho, após ter sofrido várias convulsões em casa, segundo a família, Edson era um jovem muito forte e carismático e sua morte precoce pegou todos de surpresa.

Negão treinava na escolinha do Mineiro de Araucária – Athletico e também jogava no Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá, na equipe Sub-15. “Lamentamos profundamente a morte do nosso atleta Negão, ele era um jovem muito talentoso, dedicado e querido por todos. Nossos corações estão despedaçados. A família Jatobá também se solidariza com todos os amigos e familiares, nesse momento de tanta dor e tristeza”, disse Luiz Tavares, presidente do Jatobá FC.