Jatobá FC participa de amistosos enquanto aguarda retomada da Segundona

Após um pequeno período de férias, o time Sub20 do Jatobá FC retomou suas atividades no domingo, 8 de janeiro, em um amistoso contra a equipe do Ousadia FC. A partida aconteceu na Arena Jatobá e o time anfitrião acabou perdendo por 3X2. Enquanto o Campeonato Municipal de Segunda Divisão – Segundona está em recesso, estamos realizando amistosos como preparação para o retorno à competição”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.







No próximo domingo, 15, os adversários serão os times da Vila Verde, no bairro de mesmo nome, em Curitiba. Às 9h entram em campo os veteranos do Jatobá contra uma equipe livre montada pelo anfitrião, e às 11h será a vez dos jovens do projeto De Olho no Futuro contra a juventude do Vila Verde.