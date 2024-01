Jatobá FC terá peneira para jovens nascidos entre os anos 2007 a 2009

No próximo sábado, 27 de janeiro, o Jatobá FC vai realizar uma seletiva para jovens nascidos entre os anos de 2007 a 2009, ou seja, que possuem entre 14 e 16 anos.

O objetivo da peneira é formar o elenco para as disputas dos campeonatos da 1ª Divisão Municipal (Primeirona Juvenil) e Taça das Favelas.

A seletiva acontecerá no campo do Jatobá, a partir das 9h. Interessados em participar deverão se inscrever pelo WhatsApp (41) 99186-3385.

Vakinha virtual

O Jatobá também organizou uma vakinha virtual para arrecadar recursos que serão utilizados para a compra de materiais esportivos do time. “As crianças que participam do Projeto De Olho no Futuro estão precisando de artigos esportivos para os treinos e jogos. Caso queira nos ajudar com a vaquinha ou doando uma bola oficial, ou chuteiras, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais Facebook Veterano Jatobá e Instagram @jatobasub17”, convida Luiz Tavares, presidente do clube.

O endereço da vakinha é https://www.vakinha.com.br/4240124.

Você também pode ajudar fazendo um PIX na chave 4240124@vakinha.com.br