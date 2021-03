Jatobá Futebol Clube adota Pica Pau como mascote das equipes

Pica Pau será o novo mascote do Jatobá. Foto: divulgação

O Pica Pau, famoso desenho infantil que conquista não apenas os pequeninos, mas os grandinhos também, com suas traquinagens e sua risada contagiante, chamaram a atenção da equipe do Jatobá Futebol Clube. Isso porque o personagem tem exatamente as cores do escudo do clube: azul, vermelho e branco. “Decidimos escolher esse mascote para animar as crianças do projeto De Olho no Futuro, para passar uma mensagem positiva a elas, de que a pandemia vai passar e em breve estaremos todos juntos de novo, treinando e disputando competições”, comentou o presidente do clube Luiz Tavares.

Segundo ele, o mascote não será apenas para o time das crianças, mas do Veterano também, afinal, todos estão precisando de um incentivo nesse momento tão difícil. “Já utilizamos a imagem do Pica Pau em um ano em que fomos campeões com o time adulto, cheguei a pintar o personagem em uma bandeira nossa. Agora queremos fazer um mascote de verdade, para acompanhar o time e animar a criançada”, disse Tavares.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021