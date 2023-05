Jatobá realiza seletivas para formar time que disputará a Taça das Favelas 2023

No sábado (13/05) o campo do Jatobá foi palco de uma grande seletiva de jovens com idades entre 14 e 17 anos, que buscam uma vaga para compor o time que disputará a Taça das Favelas 2023, que será realizada em junho. A Taça é considerada a maior competição de futebol do mundo entre comunidades, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA).

Dos 38 candidatos inscritos para a peneira, que será realizada em duas etapas (a próxima será no sábado), 22 deles serão selecionados para participar dos treinos preparatórios da Taça, os demais vão compor as categorias de base do Jatobá e poderão disputar outras competições.

“Tivemos ótimos candidatos e todos se esforçaram muito pra conquistar uma vaga. Com certeza formaremos um time apto a competir de igual pra igual na Taça das Favelas”, comentou Luiz Tavares, um dos dirigentes do Jatobá.

