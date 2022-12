Jatobá vai encerrar o ano com costelada e dois amistosos

O Jatobá Esporte Clube fará o encerramento das atividades do ano no próximo domingo (11/12), com uma grande festa no campo da comunidade, com direito a costela fogo de chão e dois amistosos. Às 9h o jogo será entre os times do 50tinhas e Amigos do Jatobá e às 10h a partida será entre o Veteranos Jatobá e o Jardim Alegre Futebol Clube.

“Vamos encerrar o ano comemorando grandes conquistas, como os campeonatos veteranos Copa Tião Calado e Copa Inverno e, principalmente a desapropriação do nosso campo, uma luta que a comunidade vinha travando há muitos anos”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.

Segundo ele, o time dos Amigos do Jatobá contará com a participação de várias autoridades araucarienses e representantes do setor esportivo. “O veterano Bujão será nosso assador de costela e quem for ao campo pode esperar dois grandes jogos para encerrar o ano com chave de ouro. Ano que vem estaremos de volta, firmes para disputar várias competições, com participação de todas as nossas equipes”, declarou Tavares.