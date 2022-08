Jatobá vai estrear na Taça das Favelas no próximo sábado, 13 de agosto

Depois de dias de muita ansiedade, os corações dos jovens do projeto De Olho no Futuro do Jatobá Futebol Clube vão bater ainda mais forte. Isso porque eles estão em contagem regressiva para estrear na Taça das Favelas 2022, a maior competição de futebol do mundo entre comunidades, organizada pela Central Única das Favelas (CUFA). Será no próximo sábado, 13 de agosto, às 14h, contra o time Vila Leonice, no estádio Bola de Ouro, em Colombo.

No sábado, dia 6, eles já puderam sentir um pouco do gostinho do que virá pela frente, quando participaram da festa de abertura da Taça, na Vila Olímpica do Boqueirão. Deu pra perceber que a gurizada está animadíssima e preparada para fazer bonito na primeira disputa. E olha que vai ser um desafio e tanto! “O jogo é no mata-mata, se perdermos já estaremos fora. Essa pressão de ter que vencer pra seguir na competição criou uma ansiedade e um nervosismo ainda maior em torno da nossa estreia, mas tenho certeza que isso não vai atrapalhar os atletas, pelo contrário, será um gás a mais pra buscarem a vitória”, comentou Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.

Este ano a Taça conta com a participação de 48 equipes, sendo 16 femininas.

Apoio importante

Na quarta-feira, 3 de agosto, os jovens jogadores, acompanhados por integrantes da diretoria do Jatobá fizeram uma visita na Prefeitura de Araucária, onde foram recebidos pelos secretários municipais Genildo Carvalho (Governo), Geraldo Carvalho (Políticas Públicas) e Samuel Almeida (Planejamento).

O motivo do encontro foi um pedido de apoio para o transporte dos atletas até os locais dos jogos da Taça das Favelas, que acontecem em Curitiba e outros municípios da região metropolitana. Na ocasião o Jatobá também apresentou aos secretários o mascote oficial do clube, o Pica-Pau. A visita deu certo e a Prefeitura cedeu o transporte para os jogadores. “Agradecemos o apoio que recebemos e queremos representar bem o nome da cidade nessa competição tão importante e reconhecida nacionalmente, que é a Taça das Favelas”, destacou Tavares.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo