Jesus está voltando

A vinda de Jesus ao mundo mudou radicalmente a história da humanidade. Ninguém como ele influenciou tanto e continua influenciando a vida de tantas pessoas, em todo planeta terra. É impossível encontrar alguém que não tenha ouvido falar dele, mesmo que não o conheça, não o siga, mas, sabe que esse homem um dia passou por essa terra. O seu nome continua ecoando pelos quatro cantos do nosso mundo, embora, nem sempre seja proferido de modo correto e verdadeiro. Mas o que ele fez de tão extraordinário, para que fosse tão seguido e tão ouvido? Ele continua vivo, ou, é apenas uma lembrança do passado? Na sua vida pessoal, o que ele significa para você? Se existisse ou não, faria diferença?

Um dia ele nasceu em Belém. Viveu durante mais ou menos trinta anos no anonimato em Nazaré. De repente, no dia do seu batismo, abrem-se os céus e ele começa a pregar a boa nova do Reino. Seu jeito de ser é sempre carregado por um amor infinito, atrai multidões, mexe com os poderosos, é uma boa notícia para os marginalizados e sofredores. Ninguém fica imune a sua presença, pois, ele tem jeito especial de falar, de acolher, de agir, que deixa todos um tanto perplexos e confusos. O que mais impressiona nesse homem, é o seu imenso amor para com os excluídos, os pecadores, indo ao seu encontro, e levando a eles a boa nova da salvação. Os detentores do poder, os sacerdotes do templo, se sentem ameaçados por suas palavras, que ecoam por todos os cantos, como uma grande revolução, pautada no amor sem limites.

A sua eminente morte na cruz, foi o gesto máximo de amor para com toda a humanidade. No entanto, a sua ressurreição mostrou que tudo aquilo que ele pregou, através de palavras, gestos e ações, continuaria vivo e influenciando muitas pessoas em todos os lugares e em todos os tempos. Desde o início, os primeiros cristãos, guiados pela certeza de que ele ressuscitou e está vivo entre nós, moveram suas vidas na mesma direção do Mestre. Embora fossem perseguidos, caluniados e até martirizados, nada os impedia de continuar anunciando o seu Reino. Um reino diferente dos reis deste mundo, porque alicerçado no amor, na paz, na justiça e no serviço em prol dos irmãos.

Aos poucos, o seu nome foi sendo difundido em todos os lugares do universo. E, no século IV, já havia mais cristãos do que pagãos, que professavam com alegria o nome de Jesus. E, para recordar o seu nascimento, criaram o Advento, tempo de preparação para a sua nova vinda, com quatro semanas antecedentes ao seu nascimento. E esse tempo, está se iniciando novamente, para que continuemos vivendo e renovando a sua proposta de amor e de paz para a humanidade. Preparar-se para essa sua nova vinda, requer de cada um de nós, um coração humilde, aberto, pronto para mudar e acolher a sua pessoa, como discípulos missionários.

O Natal está chegando, e, com ele, Jesus está voltando, para trazer um reino de paz e amor entre os homens. Ele é o símbolo da paz, do amor, da fraternidade, da justiça, que quer nos transformar em seus instrumentos na construção de um mundo novo. Ele está voltando, toda vez que nos colocamos abertos a sermos melhores, proclamando através da nossa vida, o amor sem limites e de serviço em prol do Reino de Deus.