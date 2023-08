Jiu Jitsu faturou 30 medalhas no evento “Show Grappling” organizado pela Federação Paranaense

Os atletas de jiu jitsu da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) participaram no domingo (20/08) do Show Grappling, evento organizado pela Federação Paranaense de Jiu Jitsu e Grappling e realizado no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, em Pinhais. A equipe deu um verdadeiro show e voltou para casa com 17 medalhas de ouro, 10 de prata e 3 de bronze.

Os ganhadores das medalhas de ouro são: André Martins, Matheus Mattos, Karoline Lopes, Pedro Paulo, Vinicius Jaleski, Daniel Lima, Alfeu de Paula, Jamily Inacio, Matheus Klepacki, Alex de Paula, Maike Junior, Julia Sizenando, Felipe Vieira, Juan Marcos, Felipe Corá, Pedro Henrique e Renato Luiz.

As medalhas de prata foram para Gabriele Berger, Eduarda Souza, Laura Vitoria, Gustavo Mel, Eduardo Nascimento, João Vitor, Matheus Lima, Juliana Coelho e Arthur Barboza. E bronze para os atletas Rilare Lima e Estevan de Oliveira. Na categoria No Gi (sem kimono) Karoline Lopes ficou com a medalha de prata e Matheus Mattos ganhou bronze.

Edição n.º 1377