Jogador araucariense busca patrocínio para disputar campeonato na Espanha

Apesar de ainda ser muito jovem, Eduardo (Dudu) Medeiros de Jesus, 12 anos, joga bola como “gente grande”. Ele também quer ser um craque de futebol, como “gente grande”! Atleta da escolinha de futebol de campo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e de futebol society (fut7) e campo na Escola do Flamengo do Campo do Santana, em Curitiba, ele tem chamado a atenção de olheiros pelo seu excelente desempenho nas competições.

Reginaldo, pai do Dudu, conta que no final do ano passado inscreveu o filho para a pré-temporada da Life Academy, para um treinamento intenso de três dias. E não é que o jovem jogador se saiu muito bem? Após o término dos treinos, recebeu o convite da Life para disputar o Mic Football 2024, maior campeonato de base do mundo, que vai acontecer entre os dias 26 a 31 de março, na cidade de Costa Brava, na Espanha. “A competição reunirá um total de 412 equipes do mundo todo e contará com a participação de equipes renomadas como Barcelona, Real Madrid, entre outras. Dudu joga na categoria Sub-13, que terá a participação de 48 equipes. Com certeza, será uma experiência incrível para o meu filho”, diz o pai, repleto de emoção.

A única parte ruim dessa história é que a viagem para a Espanha tem um custo bastante elevado e a família do Dudu não tem condições de bancar tudo sozinha. Então o pai, que não quer ver o filho desistir do seu sonho, organizou uma rifa para ajudar nos custos. Cada nome da rifa custa R$15 e o prêmio será um PIX de R$300. O sorteio vai acontecer quando a rifa for vendida na sua totalidade.

A Life Academy também organizou uma ação entre amigos para angariar recursos e viabilizar a viagem dos seus atletas. O valor de cada bilhete é R$20, e o primeiro prêmio é um IPhone 14, segundo um PIX de R$300, terceiro uma camisa autografada do Athletico Paranaense, quarto uma camisa autografada do Coritiba (Coxa). Para adquirir a rifa, basta acessar o link.

“Ajude o Dudu a realizar o sonho de se tornar um grande atleta. É só escolher um nome e fazer o pagamento via PIX, na chave telefone 4199612-6154 – Reginaldo Marcos de Jesus/Caixa Econômica Federal. Depois é só enviar o comprovante, escolher um dos nomes disponíveis e cruzar os dedos para ser o ganhador”, convida o pai. Ele reforça que se a pessoa não quiser comprar a rifa e ainda assim sentir o desejo de ajudar o Dudu, poderá fazer um PIX de qualquer valor, na mesma chave.

Uma carreira que começou bem cedo

“O Dudu sempre gostou de futebol, praticamente desde bebê”, declara o pai. Começou no futsal, em 2017, quando tinha apenas 6 anos. Jogava no Colégio Adventista Araucária, que mantinha uma parceria com uma escolinha de futebol. No ano seguinte, buscando aprimorar, foi para a AFFA Diamante, e no outro ano, para a AFFA Figas, onde ficou até 2022. Em 2021 ele também começou a treinar futebol de campo pela SMEL, no CSU, está na equipe do professor Vandinho até hoje.

Em 2022 começou a treinar futebol society e de campo na Escola do Flamengo, em Curitiba, hoje ele faz parte da equipe principal do clube, que participa de vários campeonatos. Em 2023 foi escolhido como destaque da temporada da categoria Sub 12. “Em outubro do ano passado eu tinha inscrito o Dudu para a seletiva da Life Academy. No entanto, devido às chuvas fortes na época, a peneira foi cancelada e transferida para outra data. O problema é que na nova data agendada, meu filho, que também participa da equipe de judô da SMEL, optou em participar da etapa do Campeonato Paranaense da modalidade, valendo vaga para o Meeting, em Santa Catarina, um campeonato sul brasileiro. Ele ficou em 2º lugar e garantiu a vaga, conquistando a 3ª posição. Ele ficou chateado por ter faltado a seletiva, mas não teve escolha”, relata o pai.

Na ocasião, Reginaldo disse que conversou com o filho e o aconselhou a nunca desistir dos seus sonhos. “Eu falei pra ele sempre acreditar nos seus sonhos, pois quando for pra ser, Deus vai fazer acontecer de um jeito ou de outro. Sempre fui um grande incentivador do Dudu e sempre o acompanho nas competições, e nessa viagem à Espanha não será diferente”, afirma Reginaldo.

Edição n.º 1403