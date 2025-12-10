O maior torneio infantil do interior goiano vai começar, e entre os atletas selecionados para disputar a competição está o araucariense Pedro “Petruy” Oliveira, de apenas 12 anos. O Caldas Cup acontece de 14 a 21 de dezembro e em suas edições anteriores revelou muitos atletas. São cerca de 100 times inscritos, entre nomes conhecidos como Cruzeiro, Athletico, América e outros.

O garoto araucariense chamou a atenção por sua qualidade técnica e habilidade nos dribles e passes e foi selecionado para defender o time Centro de Treinamento Buiu Funcional.

A participação de Petruy na Caldas Cup acontece no período em que seu atual time de base, o Clube SKA Brasil, após finalizar o Campeonato Paulista, entrou em férias. “O Petruy volta a treinar pelo SKA em fevereiro, para se preparar para o Paulistão 2026. Mas ele segue firme com os treinamentos e agora vai jogar essa Copa no interior goiano. Agradecemos aos seus patrocinadores Pratense e Vagner Cheffer. E quem quiser apoiar meu filho é só entrar em contato pelo Instagram @soypetruy”, afirma o pai Aderlei.

Edição n.º 1494.