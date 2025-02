Jogadora Ana Beatriz Riba vai defender o Paraná Clube Sub-13 nos campeonatos da temporada

Ana Beatriz Riba, mais conhecida como Aninha, é um fenômeno no futebol. Com apenas 13 anos, a jogadora já tem uma bela carreira, que conquistou tanto nas quadras de futsal, quanto nos campos de futebol. Recentemente, Aninha marcou um gol ainda maior: foi chamada para defender a equipe do Paraná Clube, na categoria Sub-13, nas modalidades de futebol de campo e futsal.

Ana fechou com a equipe paranista para esta temporada e deverá disputar o Campeonato Paranaense, Super Copa e Copa do Mundo de Futsal. “Aninha enfim conquistou seu espaço e agora vai defender um time exclusivamente feminino, pois até então ela jogava em times mistos, pois não havia outra oportunidade. Diferente do ano passado, onde ela jogou por vários times, esse ano ficará em apenas um clube”, explicou o pai Amauri.

A jovem atleta também está muito feliz por defender o clube que escolheu ficar com ela. “Só tenho a agradecer a diretoria do Paraná Clube por esta oportunidade, pelo profissionalismo e o carinho com que fui recebida. Já conquistei amigas novas no clube, onde vim para somar e crescer, esse é meu objetivo”, declarou.

A trajetória de Aninha começou muito cedo, quando ela foi treinar futsal na Quadra do Pady, onde demonstrou um interesse muito grande e habilidades essenciais para uma boa jogadora. Tanto que jogava com os meninos, uma exceção aberta pela escolinha, que não tinha equipe feminina.

Defendeu ainda a Escolinha AFFA Figa’s, a equipe feminina de Quatro Barras, equipe de futebol de campo Gurias (Paraná Clube) em alguns campeonatos, equipe do Bom Jesus, Escolinha do Furacão (Araucária) e Fut Deles pela UFPR. Tudo isso sem ser federada, o que agora será diferente, pois Ana jogará na base de uma equipe federada.

Para acompanhar a carreira da Aninha, basta segui-la no Instagram @anabeatrizriba.

Edição n.º 1453.