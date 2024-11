Jogadora Ana Riba precisa de patrocínio para deslanchar na carreira

A garotinha Ana Beatriz Riba, 12 anos, segue brilhando nas quadras de futsal e campos de futebol. Sua trajetória como jogadora já inspira outras meninas. Aninha começou cedo a treinar futsal na Quadra do Pady, porém jogava entre os meninos porque a escolinha abriu uma exceção por não ter time feminino.

Desde então, ela surpreendeu a todos com seu talento, e passou a defender vários times. Está há 3 anos na Escolinha AFFA Figa’s, 1 ano na equipe de Quatro Barras e defende a equipe de futebol de campo Gurias, do Paraná Clube, há cerca de 4 meses. Também já passou pela equipe do Bom Jesus e pela Escolinha do Furacão (Araucária).

São incontáveis os títulos já conquistados pela jovem jogadora. Entre eles, destacam-se o 2º lugar na Copa Fair Play Taça Diamante de Fut 7 em Florianópolis, jogando pelo Paraná Clube; 2º lugar na Copa Pênalti em Toledo, defendendo o time de Quatro Barras; 4º lugar no Circuito Paranaense em Paranavaí pelo AFFA Figa’s, integrando o time misto; 2º lugar na Copa Araucária de Futsal, defendendo a Quadra do Pady; e 2º lugar no Inter Unidades Bom Jesus, pela equipe do Bom Jesus Araucária.

Aninha também participa de outras competições ainda em andamento, como a Liga UESA Sub-13, Taça Curitiba Sub-13, Liga Golden Kids Sub-13 pelo AFFA Figa’s (time misto), e Champions Futsal Feminino pela equipe de Quatro Barras.

“A Ana está buscando seu espaço no futebol e com apenas 12 anos já é atacante titular do Sub-13. Seu talento pode levá-la muito mais além, mas para isso ela precisa de patrocínio. Atualmente só consegue participar dos campeonatos devido às rifas que organizamos. Aproveito para agradecer a todos que sempre colaboram comprando os números”, afirma o pai Amauri.

Para se tornar um patrocinador e ajudar a jogadora Ana Riba a deslanchar na carreira esportiva, entre em contato pelo fone (41) 99935-3172. Você também pode acompanhar a Aninha no Instagram @anabeatrizriba.

Edição n.º 1440.