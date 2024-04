Jogadora araucariense é pré-aprovada peneira do Ferroviária de Araraquara 

Quem olha para a Nikely Oleinik Firmino, 15 anos, tem a nítida impressão de que ela já nasceu jogando futebol. A menina tem um talento que chama a atenção. Tanto que já está indo além das fronteiras do Município, onde atualmente defende a equipe do Araucária Futsal e também treina no time amador do Comercial Feminino Esporte Clube, este último fundado pelo próprio pai Leandro. Nikely acaba de ser pré-aprovada na seletiva da Ferroviária de Araraquara (Associação Ferroviária de Esportes), em São Paulo. O time paulista foi fundado em 2001, com o objetivo de formar atletas, e já disputou campeonatos importantes como o Brasileiro de Futebol Feminino e o Paulista de Futebol Feminino.

Nikely, detentora de muita habilidade e destreza em campo, participou da peneira em São Paulo, disputou vaga com cerca 200 meninas, passou na primeira etapa e ficou entre as 4 atletas pré-selecionadas. Ela ainda não começou a treinar na Ferroviária, pois aguarda o início da temporada. “Estou animada e confiante pela oportunidade de poder levar meu futebol e representar muito bem Araucária em outros estados”, disse a jovem.

“A Nikely tem apenas 15 anos e dentre centenas de meninas ela já foi pré-aprovada na seletiva da Ferroviária, que é uma das bases mais fortes do Brasil e sempre disputa finais no campeonato nacional de campo. A Nikelly pode jogar na categoria dela, seja entre meninas ou meninos, que será destaque em qualquer partida ou time, pois ela treina forte todos os dias e é muito focada”, conta Tony Veiga, técnico do Comercial Feminino EC.

Amor ao futebol

Nikely mora com a família no Jardim Tupy, eles fazem tudo que podem para incentivar a jovem a seguir carreira no futebol. A mãe Sandra conta que a filha era muito novinha quando a matriculou na turma de balé da SMEL. Já no primeiro dia, a menina não quis saber de fazer aula, começou a chorar e dizer que queria jogar futebol. “Ela sempre brincava com bola dentro da casa, porque onde moro não tem quintal e acompanhava o pai dela, que é técnico, durante os treinos do Comercial. Com o tempo percebi que era uma paixão mesmo e a Nih dizia que queria treinar na escolinha do Atlético. Na época não tinha essa escolinha de base em Araucária, então a matriculamos na Escola Furacão, no Capão Raso, lá ela treinava com os meninos. Ficou pouco tempo, pois logo a Furacão veio para Araucária, então a Nih passou a treinar ali com os meninos também e os professores eram o Márcio e o Neto. Ela se sentiu em casa, a paixão pelo futebol só foi aumentando. Não demorou e ela começou a participar de algumas competições, o professor Neto sempre a inscrevia nos campeonatos e minha filha se saia muito bem”, relata a mãe.

Nikely sempre falava que queria ser uma jogadora de futebol, então quando ela tinha 13 anos, a mãe disse que entrou em um acordo com o esposo e parou de trabalhar registrada para acompanhar a filha nos treinos e competições. “Resolvemos colocar a Nih para treinar futebol de campo no Gurias Futebol Feminino, os treinos eram no bairro Fazendinha em Curitiba. Ela treinava três vezes por semana, íamos de ônibus. Depois os treinos mudaram para o Sítio Cercado e depois de um tempo os treinos mudaram para São José dos Pinhais, então ela acabou saindo porque não conseguiu mais conciliar os treinos com as aulas. Nikelly chegou a disputar campeonatos em Porto Alegre, Maringá, Toledo”, relembra Sandra.

Quando parou de treinar em Curitiba, Nikely retomou os treinos na escola Furacão, em Araucária, até que em dezembro de 2023 se inscreveu na seletiva da base da Ferroviária de Araraquara. Enquanto aguarda o início da temporada, a atleta continua treinando no time do Araucária Futsal, Pinheiros em Curitiba e também no time de fut7 Comercial Feminino. “A Nih é uma atleta muito dedicada, merece estar onde está e ir muito além. Que seja o início de muitas oportunidades”, declara a mãe Sandra.