Jogadora mirim tem planos de ser uma jogadora profissional e busca patrocínio para continuar competindo

Não há dúvidas que a pequena Ana Beatriz Riba, de 11 anos, já nasceu predestinada a ser uma jogadora de futebol talentosa. Aninha, como é conhecida pelos seus colegas de time, há 4 anos defende a equipe masculina do AFFA Araucária. Isso mesmo! Ela é a única menina em uma equipe formada unicamente por meninos. Apaixonada pelo futsal, Aninha foi aceita no grupo porque o AFFA ainda não tem uma equipe feminina na sua categoria e, principalmente, porque desde que começou a treinar mostrou ser uma craque de bola. Ela é a atual capitã. A jovem também treina futebol de campo em um projeto que foi criado recentemente pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Fut Delas.

Atualmente Aninha disputa vários campeonatos, entre eles o Circuito Paranaense de Futsal, onde venceu a fase regional e entre os dias 11 e 15 de outubro disputará a fase final em Cianorte, interior do Paraná, a Copa Stars Kids Sub11, a Super Liga Futsal e a Taça Curitiba, todos pela AFFA Figas, em um time misto de meninos e meninas. Ela também está disputando o Metropolitano Sub11, este último defendendo um time exclusivamente feminino que é uma fusão entre AFFA Araucária e AFFA Figa’s.

Apesar de toda sua dedicação ao futebol, esporte que tanto ama, Aninha precisa de patrocínio para seguir competindo e mostrando que pode se tornar uma jogadora profissional. “Os campeonatos que a Ana disputa muitas vezes tem jogos fora de Araucária e nem sempre conseguimos arcar com todos os custos, principalmente porque devido ao fato de ela ser menina, sempre precisa ficar em alojamentos separados, e muitas vezes temos que pagar do bolso. Por isso buscamos empresas, comércios ou pessoas que ajudem a Ana a realizar seu sonho de fazer carreira no futebol”, diz o pai Amauri.

Interessados em patrocinar a atleta Ana Beatriz Riba poderão entrar em contato pelo fone (41) 99935-3172.

Edição n.º 1383