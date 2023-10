Jogadores mirins da AFFA Diamante fizeram ótima apresentação na Paraná CUP em São José dos Pinhais

A equipe Sub7 do AFFA Diamante participou entre os dias 12 a 15 de outubro da Paraná Cup de Futsal, realizada em São José dos Pinhais e apesar de não conquistar o título, fez uma ótima apresentação. A competição foi organizada pela Federação Paranaense de Futebol.

O professor Emanoel Santos, que comanda a equipe, disse que foram dias de muito aprendizado para os pequenos, eles puderam vivenciar novas experiências enfrentando as melhores equipes do estado do Paraná e Santa Catarina.

“Primeiramente quero agradecer a todos os pais pela presença e disposição em levar seus filhos todos os dias na competição, mesmo com algumas dificuldades, coo problemas de saúde, deslocamento, entre outras. Sabíamos que seria uma competição de alto nível, como mencionado antes de iniciar o campeonato, mas também sabíamos da capacidade dos nossos pequenos em enfrentar esse grande desafio. Os resultados dentro de quadra não foram o que esperávamos, porém sabemos que a participação nessa competição, com certeza, irá somar para a vida deles”, disse Emanoel.

Ele disse ainda que é possível perceber que essa experiência já faz toda a diferença na vida deles, pois a cada jogo se dedicam mais e mais, e também entendem a importância de competir, ainda que a vitória nem sempre venha. “Também é importantíssimo esse convívio com os colegas, o fato de conhecer novas pessoas, viver o clima de ser um jogador de futebol. Eu também aprendo com essas competições, elas nos mostram que precisamos de mais tempo juntos, de mais treinamentos para adquirir entrosamento, visto que temos dificuldade em reunir todos para treinar, mas na sequência faremos o possível para isso acontecer”, finalizou o professor.

Edição n.º 1385