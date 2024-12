Jogo de cartas educativo criado por um professor é entregue em escolas municipais

O jogo de cartas “Você conhece Araucária?”, idealizado pelo psicopedagogo e professor universitário César Augusto da Silva, em colaboração com Kellen Cristina de Souza, Fernanda Lachowski e Raian Moreira, tem o propósito de preservar a cultura e a história de Araucária de uma maneira envolvente. Desenvolvido com o apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, o projeto foi concretizado com os recursos essenciais para sua realização.

“Por conta da minha profissão, sempre enxerguei os jogos como uma poderosa ferramenta de socialização e aprendizado. Sendo autista, eles me ajudaram imensamente em meu desenvolvimento, proporcionando uma forma interativa e divertida de aprender e me conectar com os outros. E com este projeto, buscamos criar uma ferramenta educativa que não apenas mantivesse viva a memória da cidade, mas também aproximasse os moradores de sua própria história. A gamificação oferece uma experiência divertida, interativa e educativa”, explica.

O professor conta que ao longo do ano, o grupo realizou uma série de pesquisas para identificar eventos históricos e fatos relevantes sobre Araucária, adaptando as informações para diferentes faixas etárias do ensino fundamental. O jogo é composto por 50 cartas, cada uma contendo uma pergunta sobre aspectos históricos, culturais e até econômicos da cidade, acompanhada de suas respectivas respostas e informações complementares, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aprender de forma lúdica sobre a sua cidade.

“Este projeto visa fortalecer a identidade local e despertar o interesse das novas gerações pela história de Araucária, permitindo que os jovens, por meio de uma experiência divertida, explorem e compreendam melhor as origens de sua cidade. Ao todo, foram disponibilizadas 10 cópias do jogo para cada escola municipal de Araucária, sendo algumas entregues diretamente e outras por meio da Secretaria Municipal de Educação”, relata.

Ainda segundo ele, o grupo criou a Soda Games em 2019 com o objetivo de desenvolver jogos inovadores e de qualidade. Por meio dessa iniciativa, eles têm a missão de unir criatividade, colaboração e a experiência de seus integrantes para criar projetos que engajem diferentes públicos, sempre conectando a paixão por games, cultura, estratégia e diversão.

Com um portfólio que inclui títulos como o jogo de cartas “Terror na Cabana” (2024), o card game educativo “Você conhece Araucária?” (2024) e o livro-jogo “Legado das Araucárias: em busca do Pinhão Ancestral” (2024), o grupo busca explorar novas formas de contar histórias e oferecer experiências imersivas, sempre com a mesma paixão que motivou os amigos desde o início.

Edição n.º 1444.