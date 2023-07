Jogos de inverno 2023 da Kilden Bier será nesse sábado (15)

Os jogos de inverno 2023 da Kilden Bier estão para começar e você não pode perder esse super evento que acontecerá nesse sábado (15/07). Além do show de 4 bandas, ainda serão realizadas 3 provas onde você poderá mostrar suas habilidades. O valor da inscrição para cada prova é de R$ 5,00.

A primeira competição será a Gira Mata, onde os participantes deverão girar o corpo por cinco vezes, em seguida correr até o caneco de cerveja, beber tudo e bater o caneco de boca para baixo. Ganha quem bater o caneco vazio primeiro. O prêmio do 1° lugar será 20 litros de Pilsen Premium, com chopeira na casa do vencedor, apenas morador de Araucária e agendado até 30/08. O 2° lugar leva 5 growlers de Pilsen Premium.

A segunda prova é a The Flash, e como diz no nome, o que vale aqui é a rapidez. Os competidores devem ficar com as mãos na cabeça e esperar o sinal. Ao sinal, devem beber os dois canecos (1 litro) o mais rápido possível. Ganha aquele que bater primeiro os dois canecos vazios de boca para baixo. O prêmio do 1° lugar será o mesmo da prova anterior, 20 litros de Pilsen Premium, com chopeira na casa do vencedor e o 2° lugar 5 growlers de Pilsen Premium.

A última prova será a V8, e quem ganha dessa vez, é a equipe que beber mais. Os competidores precisarão estar em equipes de três pessoas, com pelo menos uma mulher no grupo. Ganhará a equipe que secar completamente mais canecas em 15 minutos. Se levantar da mesa por qualquer que seja o motivo, ou se derramar cerveja, será desclassificado. Os prêmios vão ser diferentes nessa prova, o 1.º lugar levará 30 litros de Pilsen Premium, com o mesmo esquema dos prêmios citados anteriormente, com chopeira na casa do vendedor, sendo apenas para moradores de Araucária e com agendamento até dia 30/08. O 2.º lugar não paga o que consumir na prova, e o restante das equipes participantes, só precisará pagar a metade.

A Kilden Bier está localizada na Rua Zdenko Gayer, 11 — Fazenda Velha. Telefone para contato (41) 98433-6378. Você também pode acompanhar a microcervejaria pelas redes sociais: Instagram @kildenbier e Facebook Kilden Bier Microcervejaria.