Jogos equilibrados marcaram a 6ª rodada da Copa do Mundo

A sexta rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, realizada no sábado (03/06), foi marcada por jogos bastante equilibrados. A Ucrânia venceu a Espanha por 3X3, a Dinamarca ganhou da Alemanha por 3X2 e os times da Holanda e Argentina empataram em 1X1.

No próximo final de semana não haverá rodada da Copa por conta do feriado prolongado de Corpus Christi. Os jogos serão retomados no domingo (18), com mais três partidas. Acompanhe na tabela.

7ª rodada – domingo (18/06)

9h – Holanda X Alemanha

10h – Itália X Ucrânia

11h – Dinamarca X Brasil

