Jogos Escolares entram na reta final com novos vencedores

A fase municipal dos Jogos Escolares 2023 entrou na reta final e esta semana foram definidos os vencedores de novas modalidades. As competições começaram no dia 3 de abril e seguem até esta quinta-feira, dia 20, quando serão definidos os vencedores do Basquete Masculino A. Os colégios COC Bilingue e Szymanski vão disputar o troféu de campeão e o 3º lugar será disputado entre os colégios Lincoln Setembrino e Adventista.

Na categoria Voleibol Masculino A os resultados são os seguintes: 1º Colégio Monteiro Lobato, 2º COC Bilíngue, 3º Cleide Leni. No Voleibol Masculino B o 1º lugar ficou com o Colégio Monteiro Lobato, 2º Colégio Metropolitana e 3º Marista Sagrado.

No Voleibol Feminino A venceu o Colégio Lincoln, 2º COC Bilíngue e 3º Maria da Graça. No Voleibol Feminino B, o campeão foi o Colégio Monteiro Lobato, 2º Colégio Maria da Graça e 3º Colégio Fazenda Velha.

No Handebol Masculino A venceu o Colégio Guajuvira, 2º Colégio Marista e 3º Colégio Agalvira. No Handebol Masculino B venceu o Colégio Guajuvira e 2º Colégio Monteiro Lobato. No Handebol Feminino A o 1º lugar foi do Colégio Guajuvira, 2º Colégio Bom Jesus e 3º Colégio Lincoln. No Handebol Feminino B venceu o Colégio Lincoln, 2º Colégio Marista e 3º Colégio Guajuvira.

No Basquetebol Masculino B o campeão foi o COC Centro, 2º Colégio Fazenda Velha, 3º Ceso e 4º Colégio Marista Sagrado.

Os vencedores de cada categoria se classificaram para a fase regional dos Jogos.

Edição n. 1359