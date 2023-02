Jogos Escolares Municipais começam no dia 3 de abril

A edição 2023 dos Jogos Escolares Municipais – JEM começa no dia 3 de abril e vai até o dia 20 do mesmo mês. A competição tem o objetivo de qualificar as representantes do município para a fase regional dos jogos, que acontecerá no mês de maio, em sede a ser definida.

As modalidades disputadas serão basquetebol, handebol, futsal, voleibol e vôlei de praia, com partidas que prometem movimentar os espaços esportivos da cidade. Podem participar do evento todas as instituições de ensino de Araucária.

No ano passado a competição reuniu 18 escolas da rede municipal, estadual e particular. Informações pelo telefone ou whatsapp: 3614-7900.

Foto de: Carlos Poly