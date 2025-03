Jogos Escolares Municipais vão acontecer de 1º a 10 de abril

Os Jogos Escolares Municipais, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), serão realizados de 1º a 10 de abril, envolvendo as modalidades basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. O objetivo é promover jogos que envolvem várias modalidades esportivas, dando oportunidade a participação de um maior número de estudantes, despertando o gosto pela prática dos esportes, com fins educativos e formativos.

Os JEM também oferecem a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos e a classificação das equipes vencedoras de cada modalidade, para representar o Município nos Jogos Escolares do Paraná.

De acordo com a SMEL, a abertura dos jogos será no dia 31 de março, no Ginásio Joval de Paula Souza. Participarão da competição estudantes de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares do município, na categoria A (15 a 17 anos), e categoria B (12 a 14 anos).

Edição n.º 1456.