Jogos Escolares Municipais vão começar no próximo dia 19

No dia 2 de setembro foi realizado o congresso técnico dos Jogos Escolares Municipais – JEM, que começam no dia 19 de setembro e vão até o dia 30. A competição, que promete movimentar os estudantes de Araucária, vai reunir 18 escolas da rede municipal, estadual e particular do município. Os atletas irão disputar nas modalidades futsal, basquetebol, handebol, voleibol e atletismo, nas categorias A e B, no masculino e feminino.

As escolas inscritas na competição são as seguintes: Sementinha de Ouro, Marista, Maria Aparecida, Maria da Graça, Júlio Szymanski, Helena Wysocki, Elzeario Pitz, Monteiro Lobato, Joana Gurski, Estadual Guajuvira, Lincoln Setembrino, Ana Kawa, Dias da Rocha, Rocha Pombo, Agalvira, Vespertino Pimpão, Cecília Meireles e Fazenda Velha.

Os jogos são promovidos pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.