Entre os dias 10 e 14 de novembro, Araucária será palco de mais uma edição dos Jogos Mirins (JOMA), que devem reunir mais de 1.600 inscritos de 23 escolas municipais e particulares. As disputas serão realizadas no Ginásio Joval de Paula Souza e no Núcleo Esportivo do Planalto, em uma semana marcada pela integração, aprendizado e diversão.

O JOMA tem como objetivo proporcionar experiências esportivas, educativas e sociais de forma lúdica e saudável para os estudantes. Serão disputadas as modalidades de basquete relógio, cabo de guerra, caçador, futsal, jogo da memória, torre de equilíbrio e gincana. Confira as tabelas com os dias, horários e adversários dos jogos no site da Prefeitura de Araucária: https://araucaria.atende.net/

Abertura
A cerimônia de abertura dos Jogos Mirins acontece nesta sexta-feira (07), às 14h, no Ginásio Joval de Paula Souza. O evento é promovido pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e escolas participantes. A iniciativa reforça o compromisso do município em incentivar o esporte desde a infância, promovendo valores como cooperação, respeito e espírito de equipe.