Jornais velhos do “O Popular” viram atividade incrível no CMEI Profª Rosene Rodrigues da Silva

O uso do jornal como recurso pedagógico estimula o pensar e o agir por meio da leitura. Pensando nisso, os professores da turma do Infantil 3B do CMEI Professora Rosene Rodrigues da Silva, no bairro Capela Velha, desenvolveram uma proposta criativa com as crianças, trabalhando saberes e conhecimentos de apreciação de gêneros textuais. Eles elaboraram a sequência didática “Contos e Encantos: A Magia da Literatura na Educação Infantil”, utilizando jornais velhos que são doados semanalmente pelo O Popular.

A proposta mostrou a importância da leitura na educação infantil, algo presente em diversos momentos, seja por meio de livros para atividades específicas ou durante ocasiões em que as crianças folheiam e observam as imagens, imaginando e criando suas próprias histórias. “Dessa forma, a literatura serve como um ponto de entrada para o mundo do letramento, a partir dos documentos que regulam as práticas pedagógicas como Organização Curricular de Araucária, por meio do campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação”, destaca a direção do CMEI.

Planejada pelos professores Jaenis Araujo Perpetuo, Nadine Machado da Silva e Rafaella Luiz Paes, o objetivo principal da proposta foi incentivar a leitura e mostrar a importância do jornal, criando a oportunidade para as crianças manusearem diferentes portadores textuais e reconhecerem seus usos sociais.

Os professores montaram um espaço lúdico (ambiente de aprendizagem) na parede da sala de referência, fazendo colagem dos jornais com as páginas que, espalhadas pelo chão, foram escolhidas pelas próprias crianças. Elas ficaram eufóricas quando viram a parede finalizada, demonstrando curiosidade e entusiasmo em observá-la. Por vezes, questionavam os professores sobre o que estava escrito nas páginas e compartilhavam o que mais chamava a atenção. De acordo com os professores, elas permaneceram por um bom tempo apreciando os jornais.

Na sequência, os pequenos participaram de momentos de roda de conversa, apreciação e leitura do livro “O Jornal”, de Patricia Auerbach, e se mostraram interessados em conhecer as etapas de elaboração de um jornal, como por exemplo o título, manchete, notícia, fotografia e propagandas. Os docentes relataram que as crianças aprenderam muito com a atividade proposta, descobrindo o mundo da literatura. Após a roda de conversa foram lançados alguns questionamentos a respeito da funcionalidade e da importância do jornal, questões que foram explicadas pelos professores.A direção e a pedagoga salientam que a unidade educacional trabalha com uma proposta pedagógica que dá destaque ao uso de materiais não estruturados (elementos da natureza, jornais, caixas, revistas, tecidos, utensílios de cozinha e diversos), como forma de desenvolver a criatividade e o acesso das crianças a diferentes materiais, indo além dos brinquedos que já possuem uma funcionalidade. Desta forma, as crianças exploram com autonomia seu processo criativo de forma lúdica, desenvolvendo suas habilidades cognitivas e sociais.

Edição n.º 1446.