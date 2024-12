Jornal O Popular vai exibir episódios da websérie “O Casarão da Rua Malinowa”

A websérie “O Casarão da Rua Malinowa”, que conta com roteiro e direção de Jester Furtado, é um projeto executado com recursos da Lei Paulo Gustavo. São cinco episódios que contam a história ficcional da Madame Malinowa, a matriarca de uma família de fantasmas que transita entre a vida e morte, sempre dedicada a encontrar uma noiva para seu filho Desmudus. É nessa trama fantástica que surgem cabeças decepadas, mariposas e um corretor esquisito tentando vender o velho casarão.

Segundo Jester, a execução do projeto envolveu uma equipe de mais de 30 profissionais, todos devidamente remunerados. A maior parte das gravações aconteceu em locações no próprio município de Araucária, mas também houve externas realizadas em Curitiba e Campo do Tenente.

A primeira exibição pública aconteceu nesta terça-feira (17/12) no Soff Cine, localizado no Shopping Pinheiros. Na ocasião, mais de 100 pessoas prestigiaram a produção.

Quem não acompanhou a exibição pública da webserie “O Casarão da Rua Malinowa”, poderá assistir os episódios que serão exibidos em breve pelos canais do Jornal O Popular do Paraná (YouTube e Facebook).

