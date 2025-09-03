A Jotakaele EPI’S nasceu do sonho e da persistência de sua fundadora, Kátia dos Anjos Lino, que desde antes dos anos 2000 já atuava no ramo. Jovem e mulher, ela enfrentou um ambiente predominantemente masculino, já que, como ela mesma observa, “mais ou menos uns 95% deste público é motorista de caminhão”. O início foi marcado por desafios financeiros e pela coragem de arriscar. “Pouca condição financeira, somente com um valor de um carro que havia vendido. Com a cara e a coragem, fui pedir crédito para este possível fornecedor”, relembra sobre a primeira viagem de negócios, quando partiu para Limeira/SP em busca de parceria.

Ao longo de mais de duas décadas, a trajetória da empresa se consolidou com altos e baixos, mas sempre mantendo a essência de observar as necessidades dos caminhoneiros, público que segue sendo o foco principal. “Gostaria de enfatizar que em meio a tantos desafios ainda decidimos ampliar para melhor atender nosso cliente, em especial os caminhoneiros. Este é nosso público-alvo”, afirma.

Especializada em fornecer itens de proteção pessoal e equipamentos de segurança para o transporte de produtos perigosos, a Jotakaele se destaca na comercialização de placas, painéis de segurança e rótulos de risco. Entre os exemplos de identificação obrigatória de cargas, a empresa cita o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo – ONU 23-1075), a gasolina (33-3475) e o álcool/etanol (33-1170). A localização estratégica, próxima à Refinaria Presidente Getúlio Vargas, fortaleceu ainda mais essa demanda.

Com o passar do tempo, novas iniciativas foram agregadas ao negócio. Há cerca de um ano, a proprietária inaugurou a Prosperar Marmitaria, anexa à Jotakaele EPI’s, como forma de oferecer aos clientes uma alimentação diferenciada. “No intuito de oferecer uma alimentação livre do famoso ‘salitre’, com gostinho de tempero da nossa casa. Para que nosso cliente, além de cuidar da segurança dos motoristas e de seus caminhões, agora também encontre almoço em marmitex ou prato feito”, explica.

A empresa também realiza eventos anuais, retomados recentemente após um período de pausa, como forma de estreitar os laços com clientes e colaboradores. Ao longo de toda a jornada, a fé da fundadora se mantém como base. “Meu maior sócio é Deus. As conversas mais estreitas tenho com o Dono de Tudo. Deus está sempre me ajudando em todos os sentidos. Sem Ele, nada poderia fazer”, conta.

O evento deste ano, oferecido para os motoristas e clientes, aconteceu nos dias 21 e 22 de agosto, e contou com brincadeiras, sorteios, barbeiro, massagem, manicure e um café muito especial.

Assim, a Jotakaele, fundada oficialmente em 2003, continua cumprindo a missão de ser “a ponte, uma travessia segura e agradável”, fornecendo produtos e serviços que oferecem proteção, bem-estar e confiança a quem trabalha nas estradas e no transporte de cargas perigosas.

SERVIÇO

A Jotakaele Epi’s está localizada na esquina entre as ruas Antônio Alves Pinto e Reksidler no bairro Thomaz Coelho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 e aos sábados das 7:30 às 12:00.

Edição n.º 1480. Maria Antônia.