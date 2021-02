Jovem agride a mãe e o irmão e vai parar na Delegacia

Compartilhe esta notícia

Um filho agrediu a própria mãe e o irmão na madrugada de segunda-feira, 1º de fevereiro, na Colônia Ipiranga. A Polícia Militar conversou com a mulher, que relatou ter sido agredida pelo filho, que chegou em casa embriagado e agressivo. Segundo ela, o jovem começou a xingá-la com palavrões, pois não queria comer comida requentada. Vendo os desaforos e na tentativa de defender a mãe, o outro irmão entrou na discussão e os dois saíram no tapa.

A mulher tentou separar a briga, mas foi empurrada e agredida pelo jovem alterado e ainda levou um soco no rosto, que a deixou com hematomas no olho direito. Nem assim o agressor parou. Ele pegou um espeto de churrasco e furou os pneus do trator do irmão. Diante dos fatos e do interesse das vítimas em registrar queixa, a equipe conduziu todos para a UPA, para receberem atendimento médico, e em seguida para a Delegacia de Polícia, para os procedimentos necessários.

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021