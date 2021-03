Jovem ameaça família com um simulacro de pistola

Compartilhe esta notícia:

Um jovem de 27 anos usou um simulacro de pistola para ameaçar a família e extorquir dinheiro. Ele chegou na casa, localizada na rua Paulo Cantador, no bairro Costeira, por volta das 2h45 da madrugada de quarta-feira, 17 de março, com a arma em punho, e passou a fazer ameaças aos familiares, exigindo dinheiro. A Guarda Municipal foi chamada, mas quando chegou ao endereço, o rapaz já tinha fugido.

Os familiares repassaram as características do jovem e a partir delas, a equipe fez patrulhamento pelas redondezas e conseguiu encontrá-lo. O suspeito recebeu voz de abordagem e na revista pessoal, foi encontrada na sua cintura, a réplica de uma pistola. A família não deixou barato e decidiu registrar boletim de ocorrência. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021