Jovem araucariense de 29 anos morre em acidente na PR-423

No último domingo (7), uma colisão entre um carro e uma moto na PR-423, que liga Araucária a Campo Largo, deixou uma jovem de 29 anos morta e outras duas pessoas feridas.

O acidente ocorreu de manhã, no cruzamento da PR-423 com a Avenida Independência, na área de Campina das Pedras, segundo relatos obtidos no local, a vítima fatal, identificada como Nikelly Karina Desplanches, estava na garupa de uma moto Kawasaki. O piloto, Thomas Gabriel, que era noivo da vítima, foi resgatado em estado gravíssimo pela equipe da concessionária Via Araucária.

O choque envolveu uma moto Kawasaki e um Fiat Mobi, ambos trafegando na mesma direção, sentido Campo Largo. O Fiat Mobi, conduzido por uma mulher, fez uma manobra para acessar a Rua Independência, momento em que a moto, que seguia atrás, não conseguiu evitar a colisão lateral.

O impacto foi forte, fazendo a moto sair para fora da rodovia e o carro ser arremessado para o outro lado da pista, onde parou em um barranco. As equipes de resgate do SAMU, da concessionária da rodovia e do Corpo de Bombeiros rapidamente chegaram ao local para prestar socorro aos feridos. Infelizmente, Nikelly não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na ambulância, enquanto Thomas foi levado em estado grave para o hospital.

A condutora do Fiat Mobi sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada para a UPA de Araucária. O corpo de Nikelly foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para procedimentos legais.

Nikelly Karina Desplanches foi velada no Cemitério Independência no dia 8 de abril, e seu enterro ocorreu em Cerro Azul, cidade onde reside a maior parte de sua família.