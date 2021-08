Jovem araucariense é convidado para jogar futebol na Suécia

André com o técnico Ivan, em Örebro. Foto: divulgação

Todo menino um dia sonha em ser jogador de futebol. Esse desejo, que embala milhões de crianças e jovens em todo o mundo, também tomou conta do coração do araucariense André Luis Penha da Silva, 18 anos, morador da Vila Angélica. A paixão pelo futebol começou a despontar quando ele tinha apenas 4 anos, e 14 anos depois, a dedicação ao esporte que tanto ama, começou a render frutos. André está treinando futebol na cidade de Örebro, na Suécia. Isso mesmo! O jovem está em um país europeu, onde terá a grande oportunidade de mostrar seu talento.

Ele viajou através de um intercâmbio da FC Nordic Academy, escolinha de futebol que ele treina aqui no Brasil, especificamente em nossa cidade, Araucária. A academia fez o convite para que ele participasse de um campeonato internacional que está acontecendo naquele país. A Nordic é um centro de formação de atletas que atua no País com o sistema de intercâmbio esportivo e academia de futebol, assessorando atletas e estudantes brasileiros, oferecendo a eles a oportunidade de ter uma experiência intercultural, aprendendo inglês e mostrando seu futebol em clubes daqui e da Europa.

“O André começou a jogar futebol bem cedo. Minha mãe o colocou em uma escolinha, porque ele era uma criança muito ativa, e ela acreditava que dessa forma ele pudesse gastar um pouco de energia. Depois disso, ele não parou mais. Sempre gostou, sempre assistiu e sempre foi vidrado em futebol. André treina na escola Nordic Academy, antiga escolinha do Flamengo, do professor Ivan Maia desde 2015. Já estava representando a escola, inclusive defendeu Araucária antes da pandemia. Se correr tudo bem lá na Suécia e ele conseguir mostrar um bom desempenho, existe a possibilidade de contrato para um time internacional”, disse a irmã Luana. Segundo ela, esta foi a primeira viagem internacional do irmão e ele estava super feliz com a oportunidade que recebeu. “Quando tinha 12 anos, o André viajou para o Rio de Janeiro para representar a escolinha do Flamengo, atual FC Nordic Academy, em um campeonato, e foi o mais distante que ficou de casa”, comentou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021