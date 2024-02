Jovem araucariense em luta contra o câncer pede contribuições para custear tratamento

O araucariense Welton Siqueira, de 29 anos, enfrenta uma batalha difícil contra o osteosarcoma. Uma forma rara e agressiva de câncer nos ossos, diagnosticado em sua maxila direita há cerca de um ano atrás. Após duas cirurgias, uma em agosto e outra em dezembro de 2023, o tumor persiste, desafiando até mesmo a compreensão dos profissionais de saúde sobre um tratamento eficaz.

Diante dessa situação, Welton e sua família decidiram buscar alternativas além das fronteiras nacionais. Seu médico, diante da complexidade do caso, encaminhará sua biópsia para análise nos Estados Unidos, na esperança de encontrar um medicamento que possa contribuir para a redução do tumor.

No entanto, os desafios não se limitam à complexidade do tratamento. O plano de saúde de Welton, da Unimed, não cobre os custos relacionados ao envio do material para análise nos Estados Unidos, criando uma barreira financeira para o jovem em busca de uma cura.

Diante dessa realidade, Welton decidiu lançar uma rifa solidária como forma de angariar fundos para custear esse processo crucial em sua jornada contra o osteosarcoma, essa não é a primeira rifa que ele realiza e felizmente já atingiu o valor pré-estabelecido.

Com todos os números vendidos, Welton ainda precisa de ajuda financeira, pois seu tratamento não para no translado do material para os Estados Unidos. O jovem disponibiliza suas redes sociais para contar sua história e divulgar os meios de doação.

Aqueles que desejam participar e contribuir para a luta de Welton podem entrar em contato através do Instagram mencionado, e as doações podem ser realizadas pela chave PIX 41999553640 (celular). Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença nessa jornada de esperança e superação.