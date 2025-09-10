A araucariense Thayana Zital Melo, de 17 anos, aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Marista, é uma participante ativa de simulações da Organização das Nações Unidas (ONU). Nos dias 22, 23 e 24 de agosto, ela representou a cidade novamente, desta vez na 5ª edição da simulação da ONU da Universidade Federal do Paraná (UFPR), organizada pelo PUD – Centro de Estudos de Direito da instituição.

A abertura da simulação aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), e durante o debate, os 170 participantes abordaram temas geopolíticos. Thayana foi a única araucariense premiada, conquistando o segundo lugar.

A edição contou com a participação de universitários e estudantes do ensino médio, com a presença de jornalistas e estudantes da UFPR. “Participo desses eventos há mais de 6 anos, e pude representar Araucária e trazer essa premiação para nossa cidade. Esta foi minha primeira participação da edição com a UFPR”, comemora a jovem.

Edição n.º 1481. Victória Malinowski.