Jovem atropelada em frente à Unifacear precisa de ajuda para manter tratamento

A jovem Letícia de Moura Wassen, de 21 anos, estudante de Biomedicina que foi atropelada em frente à Unifacear no dia 5 de agosto de 2024, segue em estado grave, necessitando de cuidados intensivos, assistência especializada e um tratamento médico complexo, que exige recursos financeiros elevados.

Desde o acidente, Letícia e seus familiares enfrentam uma batalha diária pela sobrevivência e pela busca de uma qualidade de vida minimamente digna. A jovem ficou internada na UTI por três meses, onde passou por múltiplas intervenções médicas, incluindo a retirada de parte da calota craniana para conter o inchaço cerebral.

Hoje Letícia vive com traqueostomia, alimentação por gastrostomia e sequelas neurológicas severas que comprometem sua mobilidade, fala e interação. Sua rotina é marcada por sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico contínuo, tudo isso sendo financiado com dificuldade pela família, que conta com doações para manter os cuidados essenciais.

“O caso da jovem Letícia é um retrato doloroso das consequências irreversíveis da imprudência e negligência no trânsito. Ela foi atropelada na faixa de pedestres, vítima de um condutor que desrespeitou as leis ao dirigir sob efeito de álcool, ultrapassar o sinal vermelho e trafegar acima do limite de velocidade”, afirma um advogado da família.

A situação é devastadora para todos os envolvidos. Enquanto sua mãe, Patrícia, se dedica integralmente ao cuidado do neto e às visitas à filha, o pai é o único provedor financeiro da casa, enfrentando desafios imensos para arcar com os custos do tratamento de Letícia.

O Escritório Siqueira & Teubner Advocacia, através dos advogados Robson Siqueira, André Augusto Teubner e Tiago Paixão, defende a família e afirma que está atuando com empenho nos desdobramentos jurídicos do caso nas esferas criminal, cível e previdenciária. “Nesse sentido, o que se busca é a responsabilização do condutor e a garantia dos direitos de Letícia e de seus familiares. Contudo, é sabido por muitos que os trâmites judiciais demandam tempo e a urgência da situação pede um apelo solidário imediato”, pontuam os advogados.

Eles reforçam que, de forma transparente e honesta, a família reconhece os desafios futuros e os limites da medicina para a recuperação plena de Letícia. Contudo, estão dispostos a dedicar todo o amor, esforço e recursos disponíveis para proporcionar a ela o máximo de qualidade de vida possível.

“Convidamos a todos que se sensibilizem com essa história a participar dessa corrente de solidariedade, contribuindo para que Letícia receba os cuidados que tanto necessita. Cada ajuda, independentemente do valor, é fundamental nesse momento de extrema dificuldade”, pedem os advogados.

Serviço

Para ajudar no tratamento da jovem, basta fazer um PIX na chave 41 99711-4387, conta do Itaú, em nome de Letícia de Moura Wassen.

