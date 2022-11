Jovem com miocardiopatia precisa com urgência de doadores de sangue

O jovem recebeu o diagnóstico da doença a pouco mais de 15 dias e já entrou para a fila para receber um transplante de coração.

A família de Wesllen Nunes Soares, de apenas 16 anos, está aflita pela busca de doadores de sangue, de qualquer tipo. O jovem sofre de miocardiopatia e está internado no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, aguardando na fila por um transplante de coração. Até não receber o novo órgão, ele terá que ser submetido a frequentes transfusões de sangue.

Segundo familiares, no dia 3 de novembro o jovem disse que estava com um desconforto e palpitação no peito, então foi levado para a UPA e logo em seguida transferido para o hospital, onde recebeu o diagnóstico da doença cardíaca. “Em apenas 15 dias o Wesllen passou por vários procedimentos. Ele sempre foi um menino ativo e adora jogar futebol, é de cortar o coração vê-lo assim doente”, disse um familiar.

Quem for doar sangue em nome do Wesllen Nunes Soares deverá comparecer no Hemobanco, localizado na rua Cap Souza Franco 290, bairro Bigorrilho, em Curitiba, de segunda a sexta-feira. No sábado é preciso agendar pelo site do Hemobanco ou pelo telefone 3023-5545.