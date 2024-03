Jovem cria ‘vaquinha’ para comprar prótese após perder a mão estourando um foguete

Após perder a mão direita em um acidente com fogos de artifício em 2006, o araucariense Diego Fernando Silva, 34 anos, morador do Jardim Arvoredo, criou uma vaquinha on-line para finalmente comprar uma prótese e realizar o sonho de voltar a ter uma vida normal. Diego perdeu a mão quanto tinha 16 anos, estourando um foguete na virada de ano.

Durante todo esse tempo, ele viveu com muitas limitações, não conseguindo executar atividades que devem ser realizadas com as duas mãos. O acidente aconteceu na casa do cunhado. Todo mundo estava comemorando a virada do ano e um colega resolveu comprar uma caixa de foguetes. Até então, Diego confessa que tinha medo de soltar foguetes, nunca tinha feito isso na vida, soltava umas bombinhas apenas.

“Cheio de coragem, peguei um daqueles foguetes e acendi, só que ao invés das 13 bombas saírem pra cima, elas ficaram presas no canudo e acabaram estourando todas de uma única vez, na minha mão. Eu só abaixei o braço, na hora não senti nada, até meu cunhado olhar pra mim apavorado, perguntando o que tinha acontecido e porque minha mão estava cheia de sangue”, relembra.

Diego conta que inicialmente achou que o acidente teria sido com o cunhado, até se dar conta do que tinha acontecido. “Entrei em desespero e, ao mesmo tempo, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Me colocaram dentro do carro e correram para o Hospital do Trabalhador. Lá demorou mais de 4 horas até o médico chegar, era feriado de final de ano. Quando ele olhou pra minha mão disse que não havia mais recursos, foi necessária a amputação. Fiquei muito abatido. Imagine, eu tinha apenas 16 anos, praticamente começando a viver, e já me ficaria sem uma das mãos. Eu trabalhava registrado e consegui ficar afastado pelo INSS por 4 anos, até que fui para reabilitação e voltei a trabalhar novamente. Mas sempre impossibilitado de fazer muitas coisas”, comenta.

Na época o jovem morava em Mandirituba e até tentou correr atrás de uma prótese, algumas pessoas também tentaram ajudá-lo, mas foi em vão. “O sonho foi morrendo, até que agora recentemente, conversando com o pessoal da empresa e minha família, eles me incentivaram a fazer a vakinha para tentar arrecadar o valor e comprar uma prótese de mão Bebionic. Então eu conto com a ajuda de todos para levantar o valor necessário”, diz o jovem.

O valor da prótese é de aproximadamente R$240 mil, porém a vakinha foi estipulada em R$260 mil, isso para que Diego tenha um saldo a mais para poder pagar as taxas do aplicativo. O ID da vakinha é 4566979, também é possível contribuir fazendo um PIX na chave 4566979@vakinha.com.br