Jovem de 15 anos monta empresa de doces gourmet

Lucas faz os doces com muito capricho, paciência, percepção e bom gosto. Foto: Marco Charneski

“Sou empreendedor desde os 12 anos e hoje comando minha própria empresa”. A frase dita pelo estudante do ensino médio Lucas Bordignon, 15 anos, reflete sua maturidade e mostra que ele sabe correr atrás dos seus sonhos. Antes de começar a vender doces gourmet, ele já vendia chocolates na escola. Em março de 2020, incentivado pela cunhada, que trabalha com doces e é proprietária da empresa @candshop, Lucas aprendeu as bases da confeitaria e começou a fazer doces para comercializar. Ele aprendeu rapidinho, como se a confeitaria estivesse no sangue e seus deliciosos doces ganharam fama. As encomendas começaram a surgir e o sucesso foi inevitável.

A essas alturas, Lucas não queria mais ser um simples vendedor de doces, e o espírito empreendedor falou mais alto. Junto com a mãe, montou uma empresa, a Bordignon Gourmet. “Quando minha cunhada me ensinou sobre confeitaria e me orientou onde encontrar os produtos de qualidade e de marcas famosas como Sicao e Callebaut, entre outras, me empolguei em fazer doces e comecei a vender na rua, na escola, até que percebi que poderia ir além. Como na minha outra escola eu tinha algumas aulas de educação financeira e o empreendedorismo sempre foi muito presente na minha família, isso me incentivou e decidi montar meu próprio negócio”, relatou o jovem. Não demorou e as encomendas aumentaram, já eram centos de doces. Aos poucos também fomos aumentando a variedade de produtos”, diz o jovem.

Hoje a Bordignon Gourmet tem no seu cardápio adocicado, barras recheadas, brigadeiros gourmet, brigadeiro explosivo, cones trufados, entre tantas outras opções. E o mais importante, segundo Lucas, é que os negócios vão bem, melhor do que ele esperava. “Por incrível que pareça, a pandemia impulsionou as vendas. Eu e minha mãe estamos tendo bastante trabalho. Geralmente a gente divide as funções, eu faço as receitas e recheio os doces e ela os enrola e coloca nas embalagens. Procuramos fazer tudo com muito capricho e os clientes gostam”, diz o empreendedor.

Atualmente Lucas não consegue se dedicar exclusivamente à empresa, precisa conciliar os negócios com os estudos. Ele ainda está cursando o 2º ano do ensino médio, no Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus. Enquanto estuda e comanda a Bordignon junto com a mãe, o jovem morador do jardim Iguaçu, segue alimentando seu maior sonho: abrir uma confeitaria.

Serviço

Para encomendar as delícias da Bordignon Doces, entre em contato pelo fone (41) 99179-3651 ou pelas redes sociais Instagram: @Bordignongourmet;@candshopdoceriagourmet e Facebook: Bordignon gourmet.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021