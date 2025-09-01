No fim da noite de domingo (31), uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pela região do bairro Capela Velha, quando ouviu disparos de arma de fogo.

A equipe se encaminhou até o local dos disparos, uma distribuidora nas esquinas da rua Pinguim e Tesoureiro. Lá encontraram a vítima ja caída no chão.

Segundo informações preliminares, a vítima, um jovem de 16 anos, estava no estabelecimento quando outros quatro ou cinco individuos chegaram ao local e o surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo. Apesar de outras duas pessoas estarem presentes no local, os atiradores miraram exclusivamente na vitima, o que levanta a suspeita de execução.

No local, os policias notaram a presença de diversas cápsulas de munições de armas diferentes, inclusive de fuzil. Equipes do SIATE foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

A vítima foi identificada como Alan Felipe da Silva Galvão, de 16 anos. A motivação do crime e a identidade dos atiradores ainda são desconhecidas.