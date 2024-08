Jovem de 19 anos é preso por maus tratos a três cachorros no bairro Campina da Barra

Na última sexta-feira, 09 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação envolvendo maus tratos a três cachorros da raça Pitbull. A ocorrência aconteceu na Rua das Flores, no bairro Campina da Barra.

A equipe chegou no local e encontrou uma Pitbull fêmea, um macho e um filhote extremamente magros. Além disso, os animais estavam presos em correntes de 1 metro, sem espaço para se locomoverem, e sem pote de água e comida. A casinha onde eles dormiam estava quebrada e molhada, já que estava chovendo no dia.

Os agentes tentaram entrar em contato com os moradores, mas não conseguiram. No outro dia, 10 de agosto, eles voltaram no endereço e encontraram os cachorros na mesma situação. Dessa vez, a GMA foi atendida por uma senhora, que disse que os animais pertenciam ao seu neto. Ela ligou para o jovem de 19 anos que quando chegou no local, confessou ser o dono dos cachorros.

Diante dessa situação, o infrator foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis, enquanto os três Pitbulls foram levados para um abrigo.