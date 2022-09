Jovem de 27 anos perde a luta para o câncer e amigos lamentam sua partida

A jovem Bianca Mansur Moreira, 27 anos, que lutava contra um câncer, perdeu a batalha e faleceu nesta quarta-feira, 7 de setembro. Bianca era moradora do jardim Maranhão, mas atualmente estava em tratamento em Minas Gerais. Ela descobriu um câncer de colo de útero em novembro de 2020, com indicação de cirurgia de histerectomia total. No dia 18 de dezembro daquele ano, ela teve que retirar o útero, colo do útero, trompas, um ovário e uma parte da vagina.

A cirurgia foi bem sucedida e após laudo da patologia, não havia indicação para mais tratamentos. Porém, no dia em que completava dois meses do primeiro procedimento, ela voltou a sentir dores muito fortes, e diante dos exames, foi decidido que deveria ser realizada uma nova cirurgia. Nesta segunda intervenção, os médicos constataram a recidiva do câncer, mais 5 nódulos foram retirados, e desses, 2 eram malignos. Foi necessário retirar uma parte da bexiga, e Bianca passou a usar um catéter entre o rim e a bexiga e sonda por mais de um mês. Os médicos tiraram também um pedaço do seu intestino e implantaram uma bolsa de ileostomia.

A situação de Bianca só foi piorando, pois o tumor próximo do seu intestino estava abraçado ao nervo ciático e ao nervo obturador, e por conta disso, ela perdeu o movimento da perna e do pé. A lesão nos nervos lhe causou uma dor neuropática aguda e crônica, e por conta disso, ela tomava várias medicações fortíssimas durante o dia. Amigos, inclusive, fizeram uma vakinha virtual para ajudá-la a bancar os custos do tratamento.

Foram quase dois anos de muito sofrimento e luta contra a doença, mas infelizmente Bianca não suportou mais. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram sua morte. “Hoje meu coração se despede da menina mais meiga, incrível e extraordinária, minha querida Bibi, minha irmãzinha, mais nova que cuidei com tanto amor. Hoje o céu está em festa por receber uma pessoa tão alegre como você. Tenho certeza que ele vai cuidar de você e é o que conforta meu coração nesse momento. Saudade eterna”, declarou a amiga Marcela Brás da Silva.

“Bianca foi luz na vida de todos que a rodeavam, por mais difícil que fosse o momento, ela sempre estava com um sorriso no rosto, emanando leveza, alegria e amor. Ela foi o ser humano mais incrível que conheci, lutou muito e agora descansou, mas nunca será esquecida, sempre estará viva em nossos corações”, disse a amiga Cristina Franczak do Nascimento.

Bianca foi velada e enterrada em Minas Gerais.